Şöhretler Karması Kadın Basketbol Müsabakası etkinliği, İstanbul'da yapıldı

Amatör spor haftası dolayısıyla düzenlenen Şöhretler Karması Kadın Basketbol Müsabakası Etkinliği gerçekleştirildi.



Bahçelievler İlçe Spor Müdürlüğü tarafından, Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Bahçelievler Gençlik ve Spor İlçe Spor Müdürü Bülent Küçük'ün yanı sıra basketbolcular Tuğba Theodore, Derya Özyer, Elhan Günay, Etkin Kerimoğlu, Funda Tahmaz, Müge Kolday, Banu Karadağlı, Didem Akın ve Zeynep Gül Ene katıldı.



Burada basın mensuplarına konuşan Bülent Küçük, hafta boyunca farklı faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu farklı faaliyetleri sadece tesislerimizde yapmadık, parklara ve meydanlara indik. Amaç sporu tabana yaymak. Bu kapsamda bir hafta, dolu dolu faaliyetlerle değerlendirildi. Bugün de şöhretler karmasıyla çocuklarımızı tanıştıralım dedik. Basketbol maçı ile bitiş yapacağız. Sayın Bakanımız da bu konuya çok duyarlı. Amatör Spor Kulüplerini sonuna kadar destekliyor. Tabi Cumhurbaşkanımızın da sporculara müjdeleri oldu. Üst düzey sporcularımıza eğitimde yüzde yüz burs imkanı tanındı. Bu da çocuklarımıza büyük bir destek oldu." ifadelerini kullandı.



Banu Karadağlı ise kendilerinin de spora amatör olarak başladıklarını hatırlatarak, "Çocuklarımızı desteklememiz gerekiyor ki Avrupa şampiyonalarına, olimpiyatlara katılsınlar. Okullardaki beden eğitimi derslerine de çok önem verilmesini istiyorum. Ben aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. 4'üncü sınıfta çocuklarımız ile tanışıyoruz. Ama yurt dışında bu şekilde değil. Anaokulu itibarıyla başladıkları için bizde ise 4'üncü sınıf itibarıyla başladığımız için çok geç keşfetmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Özel bir hafta ve etkinlik yaşandığını dile getiren Didem Akın da şunları kaydetti:



"Küçük çocukların burada heyecanla bizi beklemeleri, bizim onlara göstereceğimiz, öğreteceğimiz bilgiler bizi de heyecanlandırıyor. Eski basketbolcular burada buluştuk, güzel anlar yaşıyoruz. Takım sporu her zaman çok önemli. Takım sporunun ileride onlara çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aileler okul diye diretmemeli, sporun eğitimle beraber gitmesi lazım. Sporun hayatımızda olması lazım, özellikle küçük yaştaki çocuklar için. Okullarda beden eğitimi hocalarına eğitim verilmesi lazım. Küçük çocuklarla iletişim kurabilmek çok önemli."





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