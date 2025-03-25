Skriniar'dan milli takımda da kusursuz performans

Skriniar, ilk maçta olduğu gibi Slovenya ile oynanan rövanş karşılaşmasına da istatistikleriyle damga vurdu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
3 kez tehlike engelleyen tecrübeli stoper, 2 pas arası yaptı, 2 defa top çaldı, 3 kilit pas verdi. 18 uzun topun 11'inde isabet sağladı ve girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Skriniar, 2 asistlik performans sergiledi.
3 kez tehlike engelleyen tecrübeli stoper, 2 pas arası yaptı, 2 defa top çaldı, 3 kilit pas verdi. 18 uzun topun 11'inde isabet sağladı ve girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Skriniar, 2 asistlik performans sergiledi.