Skriniar'dan milli takımda da kusursuz performans

Fenerbahçe futbolcusu Milan Skriniar, Slovenya ile oynanan rövanş karşılaşmasına da istatistikleriyle damga vurdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Skriniar'dan milli takımda da kusursuz performans
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25 Mart 2025 10:08
Skriniar, ilk maçta olduğu gibi Slovenya ile oynanan rövanş karşılaşmasına da istatistikleriyle damga vurdu.

3 kez tehlike engelleyen tecrübeli stoper, 2 pas arası yaptı, 2 defa top çaldı, 3 kilit pas verdi. 18 uzun topun 11'inde isabet sağladı ve girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Skriniar, 2 asistlik performans sergiledi.

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