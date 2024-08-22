Sivasspor, Rey Manaj'ın alternatifini buldu

Rey Manaj'ı satmak üzere olan Sivasspor, 30 yaşındaki Portekizli golcü Gonçalo Paciencia ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sivasspor, Rey Manaj'ın alternatifini buldu
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22 Ağustos 2024 11:07
Rey Manaj'ı satmak üzere olan Sivasspor, yıldız golcüsünün yerine arayışlara başladı.

Celta Vigo ile yollarını ayıran 30 yaşındaki Portekizli golcü Gonçalo Paciencia ile ilk temas sağlandı.

1.84 boyundaki forvet oyuncusunun talepleri ve beklentileri soruldu. Oyuncu ile Vitoria Guimaraes ve Partizan da ilgileniyor.

Kariyerinde Porto, Olympiakos, Frankfurt, Schalke gibi takımlar olan Paciencia, çıktığı 273 resmi maçta 58 gol atıp 24 asist yaptı.

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