Sivasspor, Rey Manaj'ın alternatifini buldu

Rey Manaj'ı satmak üzere olan Sivasspor, yıldız golcüsünün yerine arayışlara başladı.



Celta Vigo ile yollarını ayıran 30 yaşındaki Portekizli golcü Gonçalo Paciencia ile ilk temas sağlandı.



1.84 boyundaki forvet oyuncusunun talepleri ve beklentileri soruldu. Oyuncu ile Vitoria Guimaraes ve Partizan da ilgileniyor.



Kariyerinde Porto, Olympiakos, Frankfurt, Schalke gibi takımlar olan Paciencia, çıktığı 273 resmi maçta 58 gol atıp 24 asist yaptı.





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