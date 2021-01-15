Sivasspor, Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti

19. haftada Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, İstanbul'a geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti
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15 Ocak 2021 17:45
Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İstanbul'a gitti. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan 22 kişilik kafilenin bulunduğu uçak, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, saat 16.00'da yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Sivasspor'un maç kadrosunda, Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Casimir Ninga, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Yasin Öztekin ve Ziya Erdal yer aldı.

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapacak.



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