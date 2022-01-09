Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor ile Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor kozlarını paylaştı.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takım Sivasspor, 1-0'lık skorla kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Leke James kaydetti. Bu sezon 11 maçta görev alan Nijeryalı oyuncu, ligde ilk kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.Alınan bu sonucun ardından, 49 puanlı lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Konyaspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, yeşil beyazlılar bu sezon evinde ilk kez kaybetti ve 39 puanda kaldı. Sivasspor ise puanını 29'a yükseltti.Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.7. dakikada Michalak'ın pasında Bytylqi'nin vuruşunda top defanstan kornere çıktı.24. dakikada Rahmanovic'in ceza sahası içinden ara pasında topu önünde bulan Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.25. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Michalak kale önünde bekletmeden vuruşunda top auta çıktı.44. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.66. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına gönderdiği topu Hadziahmetovic uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Leke James'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-170. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un altıpas üzerinden şutunda top, kaleci Sehic'te kaldı.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Demir Grup Sivasspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.MEDAŞ Konya BüyükşehirCüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Tarık OngunkSehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 81 Musa Çağıran), Hadziamhetovic, Michalak (Dk. 63 Ahmed Hassan), Rahmanovic (Dk. 70 Çekiçi), Bytyqi, CikalleshiAli Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 86 Özkan Yiğiter), Hakan Arslan, Pedro Henrique (Dk. 57 Kayode), Leke James (Dk. 79 Yatabare)Dk. 66 Leke James (Demir Grup Sivasspor)Dk. 23 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 88 Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+1 Soner Dikmen, Dk. 88 Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)