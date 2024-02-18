Sivasspor: ''Kardeş takımımızla puanları bölüştük''

EMS Yapı Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, 1-1 sona eren Hatayspor maçı sonunda konuştu.Ömer Faruk Mahir, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve afet sonrasında Hatayspor'un toparlanmasının önemli olduğunu kaydetti.Güçlenerek giden bir oyun anlayışlarının olduğunu dile getiren Mahir, takım olarak her hafta ilerlediklerini aktardı.Öne geçtikleri maçta puan kaybetmenin üzücü olduğunu ifade eden Mahir, şunları kaydetti: