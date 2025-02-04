Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıkarıldı

Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı. 8 Şubat'ta oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 400 ile 700 lira arasında değişiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıkarıldı
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04 Şubat 2025 15:04

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları VIP alt 700 lira, maraton alt ve üst tribün 500 lira, güney alt ve üst ile Şeyda Yılmaz kadın tribünü 400 lira, misafir tribün ise 520 lira olarak belirlendi.

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