Sivasspor'a Sırp sol kanat: Veljko Simic

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Sivasspor, kanat futbolcusu arayışında rotasını Güney Kıbrıs'a çevirdi.



Sivas ekibi, Güney Kıbrıs'ta Omonia forması giyen Sırp sol kanat Veljko Simic'le imza aşamasına geldi.



Yiğidolar'la yaptığı görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlayan 29 yaşındaki oyuncu, takımının kupa maçında kadroya alınmadı. Simic, bu sezon forma giydiği 30 karşılaşmada 2 gol, 7 asist katkısı sağladı. Sözleşmesi 2025'te bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor.



KIZILYILDIZ'DA ŞAMPİYON OLDU



Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinin alt yapısından yetişen Veljko Simic, İsviçre'de Basel, Chiasso, Winterthur ve Schaffhausen gibi takımlarda ter döktü. Sırbistan'ın tüm alt yaş milli takımlarında boy gösteren Sırp yıldız, Sırbistan Milli Takımı'nda da 1 kez forma şansı buldu ve 1 gol atma başarısını gösterdi. Simic, sol kanadın yanı sıra sağ kanat, orta saha sağ ve sol ile 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Kızılyıldız'la 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında lig şampiyonluğu da yaşadı.



