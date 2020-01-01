Silver: "Önemli bir yayılma olursa, sezonu kapatabiliriz"

NBA'in, bubble içinde koronavirüs vakalarının yaygınlaşması durumunda sezonu durdurmaya hazır olduğu bildirildi.



NBA, bubble'ı pozitif KOVID-19 vakalarından koruyabileceğinden emin olsa da, başkan Adam Silver, korumalı kampüsteki belirli bir sayıda pozitif test çıkması durumunun, sezonun ikinci bir kapanmasına neden olabileceğini açıkladı.



Silver, Walt Disney World kampüsü içindeki pozitif vakalar hakkında şunları söyledi:



"Sanırım bu pozitif vakaların nereden geldiğini izleme ve anlamaya çalışma olanağımız var. Aslında virüsün kendisini analiz edebilir ve birden fazla vaka olursa, özünde bir oyuncudan diğerine bulaşan virüsle, kampüste bağımsız olarak iki kişiye geçen virüsün aynı genetik varyasyonda olup olmadığını izlemeye çalışabiliriz. Bunların hepsi izlediğimiz şeyler. Kesinlikle kampüsümüzde herhangi bir şekilde önemli bir yayılma olursa, sezonu tekrar kapatabiliriz."



