Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 40 sayı attığı karşılaşmada Denver Nuggets'ı 127-103 mağlup etti.



Gilgeous-Alexander'ın ayrıca 8 asist yaparak ve sekiz serbest atışının hepsini sayıya çevirerek oynadığı maçta Thunder, üst üste yedinci galibiyetini alarak sezonda 53-11 derecesine yükseldi. Jalen Williams 26 sayı, 9 ribaund ve 8 asist ekledi.



Shai'in yanı sıra normal sezon MVP'si ödülü yarışında en önemli adaylardan bir diğeri olan Denver'dan Nikola Jokic, maçta 24 sayı, 13 ribaund ve 9 asistle oynadı. Michael Porter Jr. 24 sayı ve 15 ribaund kaydederken, Christian Braun 19 sayı, Jamal Murray ise 17 sayıyla katkıda bulundu.



İki ekip bu gece Oklahoma City'de tekrar karşı karşıya gelecek.



Gecenin diğer sonuçları:



Suns 125-116 Mavericks

Grizzlies 107-104 Pelicans

Jazz 122-126 76ers

Cavaliers 122-100 Bucks

Spurs 124-121 Wolves

Pistons 119-112 Trail Blazers

Kings 110-111 Clippers



