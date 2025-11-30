Sergen Yalçın'dan ilk 11 tercihi için açıklama

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Lig maçlarının hepsi zor. Rakipler çok mücadele ediyor. Herkes puan için çok mücadele ediyor. Stadyumda da çok maç atmosferi yok. İyi mücadele olacak. İyi hazırlandık. İstatistiklerimiz çok iyi, bugün de sonuca yansıtıp kazanmak istiyoruz." dedi.



11 TERCİHİ İÇİN AÇIKLAMA



Karagümrük karşısında tercih ettiği 11 hakkında konuşan deneyimli hoca, "Bugün böyle bir ilk 11 kararı verdik. Jota'yı sonradan oyuna alıyorduk, antrenmanlarda iyi, fizik durumu iyi. Bilal'i santrfora aldık. Cengiz oynuyor, Cerny merkezde. Çok fazla alternatifimiz yok açıkçası. A planı ve B planımız olacak. Tammy'nin durumuna da bakacağız." ifadelerini kullandı.





Beşiktaş , Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.