30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-2
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
0-046'
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
1-2
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-2
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
1-137'
30 Kasım
Le Havre-Lille
0-038'
30 Kasım
Angers-Lens
0-036'
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-2
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
0-2
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
0-277'
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
0-022'
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-2
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-2
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
1-0
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
0-022'
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
2-1
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Sergen Yalçın'dan ilk 11 tercihi için açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

30 Kasım 2025 19:24
Haber: Sporx.com
Sergen Yalçın'dan ilk 11 tercihi için açıklama
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

"LİG MAÇLARININ HEPSİ ZOR"

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Lig maçlarının hepsi zor. Rakipler çok mücadele ediyor. Herkes puan için çok mücadele ediyor. Stadyumda da çok maç atmosferi yok. İyi mücadele olacak. İyi hazırlandık. İstatistiklerimiz çok iyi, bugün de sonuca yansıtıp kazanmak istiyoruz." dedi.

11 TERCİHİ İÇİN AÇIKLAMA

Karagümrük karşısında tercih ettiği 11 hakkında konuşan deneyimli hoca, "Bugün böyle bir ilk 11 kararı verdik. Jota'yı sonradan oyuna alıyorduk, antrenmanlarda iyi, fizik durumu iyi. Bilal'i santrfora aldık. Cengiz oynuyor, Cerny merkezde. Çok fazla alternatifimiz yok açıkçası. A planı ve B planımız olacak. Tammy'nin durumuna da bakacağız." ifadelerini kullandı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
