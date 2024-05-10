Serge Gnabry'den, EURO24 öncesi kötü haber

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Real Madrid'e 2-1 mağlup olan Bayern Münih'te maç içerisinde sakatlanan yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.



Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrasında Real Madrid deplasmanına ilk 11'de başlayan Serge Gnabry, 27. dakikada oyundan sakatlanarak çıkmıştı.



EURO24'Ü KAÇIRABİLİR



Bayern Münih resmi sitesinden yaptığı açıklamada Serge Gnabry'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattığını açıkladı.



Alman basınında çıkan haberlere göre 28 yaşındaki Alman oyuncunun EURO 2024'te forma giymesinin de zor olacağı söylendi.



Serge Gnabry'nin, EURO24'te forma giyme durumunun önümüzdeki günlerde net olarak açıklanması da bekleniyor.



20 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle yalnızca 20 maçta forma giyen Serge Gnabry bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.





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