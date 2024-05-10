Serge Gnabry'den, EURO24 öncesi kötü haber

Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Serge Gnabry sezonu kapattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Serge Gnabry'den, EURO24 öncesi kötü haber
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10 Mayıs 2024 16:41
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Real Madrid'e 2-1 mağlup olan Bayern Münih'te maç içerisinde sakatlanan yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrasında Real Madrid deplasmanına ilk 11'de başlayan Serge Gnabry, 27. dakikada oyundan sakatlanarak çıkmıştı.

EURO24'Ü KAÇIRABİLİR

Bayern Münih resmi sitesinden yaptığı açıklamada Serge Gnabry'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattığını açıkladı.

Alman basınında çıkan haberlere göre 28 yaşındaki Alman oyuncunun EURO 2024'te forma giymesinin de zor olacağı söylendi.

Serge Gnabry'nin, EURO24'te forma giyme durumunun önümüzdeki günlerde net olarak açıklanması da bekleniyor.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle yalnızca 20 maçta forma giyen Serge Gnabry bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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