Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı

Fenerbahçe için her daim göreve hazırım. Jose Mourinho bana şans verirse tekrar takıma dönmek istiyorum. Para pul umurumda değil, tek derdim takımıma katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe 'de uzun süredir kadro dışı olan Serdar Aziz, takıma geri dönmek istediğini söyledi.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Serdar Aziz, Mourinho'dan bir şans istediğini belirterek,34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sezon başında takımdan ayrılma isteği sebebiyle kadro dışında bırakılmış ancak herhangi bir kulübe transfer olmamıştı.Fenerbahçe kariyerinde 135 resmi maça çıkan Serdar Aziz, bu maçlarda 11 gol 6 asitlik performans gösterdi.