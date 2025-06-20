Serdal Adalı'dan gelen eleştirilere sert yanıt!

Beşiktaş Kulübü, 22 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na hazırlanırken, Başkan Serdal Adalı, gelen eleştiriler hakkında konuştu.
Erol Kaynar'ın davetinde Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve eski başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelmesiyle ilgili eleştirilere cevap veren Adalı, "Dikilitaş projesini ve Beşiktaş meselelerini kiminle konuşacağım? Hayırdır! Rakip takım başkanlarıyla mı? Çok da verimli geçti. Keşke daha fazla isim olsaydı." dedi
FIRSAT VERMEYİN
Camiaya karşı net ve şeffaf olmaya çalıştıklarını belirten Adalı, "Çünkü herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Camianın her şeyi bilmeye, anlamaya ihtiyacı var. Kimse bizim net ve şeffaf olma gayretimize gölge düşürmesin. Düşürmeye çalışanlara da fırsat vermesin. İnanıyorum ki şu projeyi gerçekleştirmeyi başardığımızda bugün eleştirenler bile yapılanları takdir edecek." sözlerini sarf etti.
Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Genel Kongre Toplantısı'nı 22 Haziran Pazar günü İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek.
Erol Kaynar'ın davetinde Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve eski başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelmesiyle ilgili eleştirilere cevap veren Adalı, "Dikilitaş projesini ve Beşiktaş meselelerini kiminle konuşacağım? Hayırdır! Rakip takım başkanlarıyla mı? Çok da verimli geçti. Keşke daha fazla isim olsaydı." dedi
FIRSAT VERMEYİN
Camiaya karşı net ve şeffaf olmaya çalıştıklarını belirten Adalı, "Çünkü herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Camianın her şeyi bilmeye, anlamaya ihtiyacı var. Kimse bizim net ve şeffaf olma gayretimize gölge düşürmesin. Düşürmeye çalışanlara da fırsat vermesin. İnanıyorum ki şu projeyi gerçekleştirmeyi başardığımızda bugün eleştirenler bile yapılanları takdir edecek." sözlerini sarf etti.
Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Genel Kongre Toplantısı'nı 22 Haziran Pazar günü İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek.
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