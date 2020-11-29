Senegalli eski milli futbolcu Diop hayatını kaybetti

Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Senegalli eski milli futbolcu Diop hayatını kaybetti
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29 Kasım 2020 22:45
Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Diop'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kariyerinde Lens, Fulham, AEK ve West Ham United gibi takımların formasını giyen Diop, Senegal'in Fransa'yı 1-0 yendiği 2002 Dünya Kupası açılış maçında turnuvanın ilk golünü atmıştı.



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