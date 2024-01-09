Semih Kılıçsoy parıldıyor!

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam ediyor.
Beşiktaş'ın Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçın 45. dakikasında ceza alanı önünden rakip kaleye çok sert bir şut göndererek takımını 2-0 öne geçiren Semih, ligde son 3 haftada 3 gol kaydetmiş oldu.
Beşiktaş'ın sezon başında oynadığı Tirana maçında da ağları havalandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki 4. golünü kaydetmiş oldu.
Beşiktaş'ın Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçın 45. dakikasında ceza alanı önünden rakip kaleye çok sert bir şut göndererek takımını 2-0 öne geçiren Semih, ligde son 3 haftada 3 gol kaydetmiş oldu.
Beşiktaş'ın sezon başında oynadığı Tirana maçında da ağları havalandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki 4. golünü kaydetmiş oldu.
✅Hatayspor
✅Kasımpaşa
✅Rizespor
💫Semih Kılıçsoy pic.twitter.com/Spuptk9lJ7
— Sporx (@sporx) January 9, 2024
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