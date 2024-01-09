Semih Kılıçsoy parıldıyor!

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Rizespor ağlarını da havalandırarak ligde üst üste 3. hafta ağları sarsmış oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Semih Kılıçsoy parıldıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2024 20:53
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ın Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçın 45. dakikasında ceza alanı önünden rakip kaleye çok sert bir şut göndererek takımını 2-0 öne geçiren Semih, ligde son 3 haftada 3 gol kaydetmiş oldu.

Beşiktaş'ın sezon başında oynadığı Tirana maçında da ağları havalandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki 4. golünü kaydetmiş oldu.


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery