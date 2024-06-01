Semih Kılıçsoy'a 9 dev talip

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un talipleri artıyor. başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'dan dev kulüpler Semih için hareket geçti.

, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy'a 9 dev talip
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01 Haziran 2024 13:12
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki parlayan yeteneği Semih Kılıçsoy'un başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'daki talipleri artıyor.

İngiltere'nin spor basınında Semih Kılıçsoy ile ilgili her gün yeni bir transfer iddiası yazılıyor.

Bu haberlerin sonuncusu yine İngiltere merkezli HITC Football'dan geldi. Haberde, "Arsenal; Manchester City ve diğer 7 kulüp, 22 milyon sterlinlik Beşiktaş'ın harika çocuğu için yarışta. Arsenal, sekiz takımın daha istediği Beşiktaş'ın son derece yetenekli 22 milyon sterlinlik forvet oyuncusu için bir adım önde. Kılıçsoy, Arsenal ve Manchester City, Mayıs ayının başından beri genç oyuncuyu izliyor. İki takım aynı zamanda genç forvete imza attırmak için de en güçlü adaylar." ifadelerine yer verildi.

REKABET KIZIŞIYOR

HITC Football'da yer alan haberde rekabet kızıştığı ve ada ekiplerinden Tottenham, Newcastle United, Manchester United'ın yanı sıra Avrupa devleri'nden PSG, Monaco, Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'in de ilgisi bulunduğu belirtiliyor.  

 
 

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