Selma Altay Rodopman: 'Ali Koç başkanımız bu projeyi çok destekledi'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selma Altay Rodopman, Kongre Üyeleri için oluşturulan 'Özel Sadakat Programı Fenerclusive' hakkında bilgiler vermek için Fenerbahçe Televizyonu'na konuk oldu.
Selma Altay Rodopman'ın açıklamaları şu şekilde:
"Öncelikle Başkanımızın tüm desteğini alarak başladığımız bir proje bu. Aşağı yukarı 1,5 yıl kadar önce ilk adımlarını atmaya başladık ve bu kongre üyelerimiz için tasarlanmış bir ayrıcalıklar dünyası, sadakat programı. Bizi her zaman destekleyen, Kulübümüzü Fenerbahçe yapan çok kıymetli kongre üyelerimize 'Biz ne yapabiliriz noktasında' bir sadakat programı konusunda hazırlık yapmaya başladık.
Bu, ülkemizde kulüpler bazında eşi benzeri olmayan bir proje oldu. Her zaman ilkleri yapan Fenerbahçemizin, bir ilki daha yapmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu da Dünya Fenerbahçeliler Gününde kongre üyelerimizle paylaşmak istedik.
Üye İlişkileri ve Hukuk Departmanımıza ek olarak asıl burada Koç Ailem ve Yapı Kredi ekipleri ile çok yakın bir çalışmanın ürünü olarak değerli üyelerimize Fenerclusive ayrıcalıklar dünyasını sunma imkânını bulduk. Yapı Kredi çatısı altında bir kart içerisinde değerli kongre üyelerimize sunabileceğimiz bir ayrıcalıklar dünyası. Bazı noktalarda indirimler, farklar, çeşitli kampanyalar düzenlediğimiz bir ürün. Ve direkt herkesin kredi kartı ekstresinde görebileceği fayda ve katma değer sağlayabileceğimiz eşi benzeri görülmemiş, çok geniş 10 sektörde 300 markayı barındıran ayrıcalıklar dünyası."
"BU PROJEYİ ÇOK ÖZENLE, HER DETAYI DÜŞÜNEREK HAZIRLADIK"
"Kıymetli üyelerimize bunun dışında bir de duygusal faydalar sunduğumuz bir nokta var. Tüm markalardan üyelerimize özel indirimler, jestler alarak bu özel ayrıcalıkları üyelerimiz ile buluşturacağız. Üyelerimiz için marka indirimlerinin yanı sıra Kulübümüz nezdinde 'Duygusal Faydalar' başlığı altında sağlayabileceğimiz çeşitli imkân ve imtiyazlar da söz konusu olacak. Duygusal faydalar başlığında; maç bileti kazanma, forma imzalatma çekilişi, antrenman izleme, müze ve stadyum turu, FB TV özel program ve daha birçok sürpriz üyelerimizi bekliyor olacak. Bunların hepsini çekilişlerle yapacağız. Ürünler gün geçtikçe gelişiyor olacak, yeni ürünler de eklenecek. Bütün bu programları çekilişlerle yapacağımız için buna duygusal faydalar demek istedik. Her koşulda kulübümüzün yanında olan kıymetli üyelerimize onları kendilerini ayrıcalıklı hissettirmek adına bu projeyi çok özenle, her detayı düşünerek hazırlamak için çalıştık."
NASIL BAŞVURULUR?
"Öncelikle bu, bizim kongre üyelerimize sunduğumuz bir ayrıcalık programı olduğu için sadece aidatını ödemiş kongre üyelerimiz yararlanabilecek. Bu aşamadan sonra ise; Apple Store veya Google Play'den FBSK Super App'ini indirmeleri yeterli. Üye olduktan sonra Fenerclusive sekmesine gidecekler ve adım adım başvuru linkini tamamlayacaklar. Böylece kart başvurusunu başlatmış olacaklar. Çok kısa bir sürede kart kendilerine ulaşacak. Burada özellikle vurgulamak istiyorum; üyelerimiz bu platformdan yararlanırken hiçbir ücret ödemeyecekleri gibi herhangi bir kart ücreti de ödemeyecekler.
Bundan sonra ise; alışverişlerinizde, anlaşmalı olduğumuz kurumlarda indirimleriniz direkt kart ekstrenizden düşüyor. Bu FBSK Super App'in içinde Fenerclusive sekmesinde yer alan o dönemde nasıl faydalar, nerelerde indirimler olduğunu tüm üyelerimiz buradan takip edebiliyor ve biliyor olacaklar. Çok değişik sektörler var; yeme, içme, market, seyahat ve aklınıza gelebilecek ondan fazla kapsamlı bir proje olacak. Dolayısıyla herkesin ilgisini çekebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Üyelerimizin çok takıldıkları ve sormayı arzu ettikleri sorular olursa, bizim Üye İlişkilerimiz 444 1907'den veya kartla ilgili sorularını 444 0 446 hattından yine bizlere ulaşabilirler.
Umuyorum ki bütün üyelerimiz bunu deneyimleyeceklerdir. Tüm camiamıza hayırlı, uğurlu ve güzelliklerle dolu gelmesini temenni ediyorum. Son olarak, Başkanımız Sayın Ali Koç'un destekleri olmasaydı bu proje gerçekleşmezdi ona da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum."
Selma Altay Rodopman'ın açıklamaları şu şekilde:
"Öncelikle Başkanımızın tüm desteğini alarak başladığımız bir proje bu. Aşağı yukarı 1,5 yıl kadar önce ilk adımlarını atmaya başladık ve bu kongre üyelerimiz için tasarlanmış bir ayrıcalıklar dünyası, sadakat programı. Bizi her zaman destekleyen, Kulübümüzü Fenerbahçe yapan çok kıymetli kongre üyelerimize 'Biz ne yapabiliriz noktasında' bir sadakat programı konusunda hazırlık yapmaya başladık.
Bu, ülkemizde kulüpler bazında eşi benzeri olmayan bir proje oldu. Her zaman ilkleri yapan Fenerbahçemizin, bir ilki daha yapmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu da Dünya Fenerbahçeliler Gününde kongre üyelerimizle paylaşmak istedik.
Üye İlişkileri ve Hukuk Departmanımıza ek olarak asıl burada Koç Ailem ve Yapı Kredi ekipleri ile çok yakın bir çalışmanın ürünü olarak değerli üyelerimize Fenerclusive ayrıcalıklar dünyasını sunma imkânını bulduk. Yapı Kredi çatısı altında bir kart içerisinde değerli kongre üyelerimize sunabileceğimiz bir ayrıcalıklar dünyası. Bazı noktalarda indirimler, farklar, çeşitli kampanyalar düzenlediğimiz bir ürün. Ve direkt herkesin kredi kartı ekstresinde görebileceği fayda ve katma değer sağlayabileceğimiz eşi benzeri görülmemiş, çok geniş 10 sektörde 300 markayı barındıran ayrıcalıklar dünyası."
"BU PROJEYİ ÇOK ÖZENLE, HER DETAYI DÜŞÜNEREK HAZIRLADIK"
"Kıymetli üyelerimize bunun dışında bir de duygusal faydalar sunduğumuz bir nokta var. Tüm markalardan üyelerimize özel indirimler, jestler alarak bu özel ayrıcalıkları üyelerimiz ile buluşturacağız. Üyelerimiz için marka indirimlerinin yanı sıra Kulübümüz nezdinde 'Duygusal Faydalar' başlığı altında sağlayabileceğimiz çeşitli imkân ve imtiyazlar da söz konusu olacak. Duygusal faydalar başlığında; maç bileti kazanma, forma imzalatma çekilişi, antrenman izleme, müze ve stadyum turu, FB TV özel program ve daha birçok sürpriz üyelerimizi bekliyor olacak. Bunların hepsini çekilişlerle yapacağız. Ürünler gün geçtikçe gelişiyor olacak, yeni ürünler de eklenecek. Bütün bu programları çekilişlerle yapacağımız için buna duygusal faydalar demek istedik. Her koşulda kulübümüzün yanında olan kıymetli üyelerimize onları kendilerini ayrıcalıklı hissettirmek adına bu projeyi çok özenle, her detayı düşünerek hazırlamak için çalıştık."
NASIL BAŞVURULUR?
"Öncelikle bu, bizim kongre üyelerimize sunduğumuz bir ayrıcalık programı olduğu için sadece aidatını ödemiş kongre üyelerimiz yararlanabilecek. Bu aşamadan sonra ise; Apple Store veya Google Play'den FBSK Super App'ini indirmeleri yeterli. Üye olduktan sonra Fenerclusive sekmesine gidecekler ve adım adım başvuru linkini tamamlayacaklar. Böylece kart başvurusunu başlatmış olacaklar. Çok kısa bir sürede kart kendilerine ulaşacak. Burada özellikle vurgulamak istiyorum; üyelerimiz bu platformdan yararlanırken hiçbir ücret ödemeyecekleri gibi herhangi bir kart ücreti de ödemeyecekler.
Bundan sonra ise; alışverişlerinizde, anlaşmalı olduğumuz kurumlarda indirimleriniz direkt kart ekstrenizden düşüyor. Bu FBSK Super App'in içinde Fenerclusive sekmesinde yer alan o dönemde nasıl faydalar, nerelerde indirimler olduğunu tüm üyelerimiz buradan takip edebiliyor ve biliyor olacaklar. Çok değişik sektörler var; yeme, içme, market, seyahat ve aklınıza gelebilecek ondan fazla kapsamlı bir proje olacak. Dolayısıyla herkesin ilgisini çekebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Üyelerimizin çok takıldıkları ve sormayı arzu ettikleri sorular olursa, bizim Üye İlişkilerimiz 444 1907'den veya kartla ilgili sorularını 444 0 446 hattından yine bizlere ulaşabilirler.
Umuyorum ki bütün üyelerimiz bunu deneyimleyeceklerdir. Tüm camiamıza hayırlı, uğurlu ve güzelliklerle dolu gelmesini temenni ediyorum. Son olarak, Başkanımız Sayın Ali Koç'un destekleri olmasaydı bu proje gerçekleşmezdi ona da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum."
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