23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
0-130'
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-115'
23 Kasım
Nantes-Lorient
0-015'
23 Kasım
Brest-Metz
1-116'
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
0-152'
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
0-00'
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
0-01'
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
0-029'
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Selçuk İnan: "Kazanmaya daha yakın taraf bizdik"

Göztepe deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, takımının ortaya koyduğu mücadeleden gurur duyduğunu belirti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Bugün kazanmaya daha yakın taraf bizdik." dedi.
 
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, sözlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı.
 
Zor bir maç olacağını bildiklerini aktaran İnan, "Göztepe gerçekten güçlü bir takım. Burası çok zor bir deplasman. Oyuncularımız da bunu biliyor. Buna göre hazırlandık ama oyuncularım gerçekten çok iyi mücadele etti. Bugün kazanmaya daha yakın taraf bizdik diyebilirim. Neredeyse bütün istatistiklerde önde olmak, böyle bir deplasmanda çok kolay değil. O yüzden oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Kazanamadık ama 1 puan kazandık. Mücadeleden ötürü de oyuncularımdan gurur duydum." ifadelerini kullandı.
 
Bütün oyuncuların yanında olmaya çalıştığını anlatan Selçuk İnan, şunları kaydetti:
 
"Onların gelişimine çok fazla zaman harcıyorum. Sahaya bir takım sürmek ve doğru stratejiyle oynamak bizim işimiz. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Bu bizim en iyi oyunumuzdu. Bu seneki en iyi mücadelemizdi. Zor bir deplasman burası. Milli takımdan gelen oyuncular evet belki yorgundu ama milli ara bizi etkilemedi. Hakemin vermiş olduğu kararların VAR'dan dönmesi bunlar olağan şeyler. Tabi biz sahanın kenarında heyecanlanıyoruz, itiraz ediyoruz. Oyuncuların haklarını korumaya çalışıyoruz. Nihayetinde karar verici hakemler. Biraz maça heyecan kattı diyebilirim o iki kararın sonradan dönmesi."
 
İnan, futbolcuları Serdar Dursun'un dizinde bir problem olduğunu, durumunun yarın netlik kazanacağını sözlerine ekledi.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
