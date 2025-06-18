Selçuk İnan istedi, Galatasaray'dan Kocaelispor'a gidiyor!

Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın Eyüpspor'a transfer olmasının ardından bir orta saha oyuncusuyla daha yollar ayrılabilir.



Süper Lig'e yıllar sonra yükselen Kocaelispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan, gözünü sarı kırmızılı ouyncuya çevirdi.



SELÇUK İNAN, BERKAN KUTLU'YU İSTEDİ



Ertan Süzgün'ün haberine göre; Genç teknik adam, Galatasaray'dan Berkan Kutlu'nun transferini istedi.



YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR



Kocaelispor, 27 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.



OYNAMAK İSTİYOR



Berkan Kutlu'nun forma şansı bulamadığı için oynamak istediği bir kulübe gitme istediği biliniyordu.



