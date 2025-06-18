18 Haziran
M.City-Wydad
19:00
18 Haziran
Real Madrid-Al Hilal
22:00
19 Haziran
Pachuca-RB Salzburg
01:00
19 Haziran
Al-Ain-Juventus
04:00
18 Haziran
Ranheim-Start
20:00
18 Haziran
Stabaek-Egersund
20:00
18 Haziran
Skeid-Sogndal
20:00
18 Haziran
Odds Ballklubb-Mjoendalen
20:00
18 Haziran
Moss-Hoedd
20:00
18 Haziran
Lillestroem-Aasane
20:00
18 Haziran
Kongsvinger-Aalesund
20:00
18 Haziran
Lyn-Raufoss
20:00
18 Haziran
Ilves-SJK
17:00
18 Haziran
IFK Mariehamn-KuPS Kuopio
17:00
18 Haziran
HJK-Haka
21:00
18 Haziran
VPS-IF Gnistan
21:00
18 Haziran
FF Jaro-Oulu
21:00
18 Haziran
Jeju SK-Gwangju
13:30

Selçuk İnan istedi, Galatasaray'dan Kocaelispor'a gidiyor!

Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Selçuk İnan, Galatasaray'dan Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmak istiyor.

calendar 18 Haziran 2025 12:59
Fotoğraf: X.com
Selçuk İnan istedi, Galatasaray'dan Kocaelispor'a gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın Eyüpspor'a transfer olmasının ardından bir orta saha oyuncusuyla daha yollar ayrılabilir.

Süper Lig'e yıllar sonra yükselen Kocaelispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan, gözünü sarı kırmızılı ouyncuya çevirdi. 

SELÇUK İNAN, BERKAN KUTLU'YU İSTEDİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Genç teknik adam, Galatasaray'dan Berkan Kutlu'nun transferini istedi.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kocaelispor, 27 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

OYNAMAK İSTİYOR

Berkan Kutlu'nun forma şansı bulamadığı için oynamak istediği bir kulübe gitme istediği biliniyordu. 

 

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.