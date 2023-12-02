Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Adana Demirspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Samsunspor 3-2 kazandı.



Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, 45+4'te Carlo Holse ve 64. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.



Adana Demirspor'un golleri 27. dakikada penaltıdan Mbaye Niang ile 70. dakikada Yusuf Barasi kaydetti.



Bu sonuçla birlikte iki maç aradan sonra kazanan Samsunspor, 11 puana yükseldi. Galibiyet hasreti dört maça çıkan Adana Demirspor 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında kaleci Okan Kocuk, Belhanda ve Niang ile yaşanan karambol sonrası topa hakim oldu.



17. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ntcham ile karşı karşıya kaldığı kaleci Magomedaliyev arasındaki mücadelede Magomedaliyev, iki hamlede topu kontrol etti.



24. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Abdurrahim Dursun'un sol taraftan vuruşunda top, Satka'dan döndü. İlk anda pozisyonu devam ettiren hakem Sarper Barış Saka, VAR'ın uyarısı üzerine yaptığı incelemede Satka'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 27'nci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Niang'ın penaltısında meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0.



33. dakikada Satka, ceza sahası içinde Emre Akbaba ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi. 35'inci dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Ntcham'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.



45+4. dakikada Samsunspor öne geçti. Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Holse'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...





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