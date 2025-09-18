Samet Akaydin: 'Kocaelispor maçını kazanmaya gideceğiz'

Çaykur Rizesporlu futbolcu Samet Akaydin, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.



Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Samet Akaydin, iyi ve gelişmekte olan bir takım olduklarını ifade etti.



Takımın daha iyi olacağına inandığını aktaran milli futbolcu, "Bir seri yakalayacağımızı düşünüyorum. Güzel bir çıkışa geçeriz." dedi.



"BEN TAKIMA İNANIYORUM"

Samet Akaydin, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek,diye konuştu.Takım olarak güzel bir ortamları olduklarını anlatan milli futbolcu, şöyle devam etti:Samet Akaydin, birlik oldukları zaman her şeyin üstesinden geleceklerini düşündüğünü dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:Milli futbolcu, taraftarların tepkisine ilişkin ise şunları söyledi: