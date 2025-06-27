Salah'tan Bodrum'da 60 bin TL hesap!

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un haftada 480 bin sterlin kazanan dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Muhamed Salah, tatil için Bodrum'u seçti.



"SADECE TATİL İÇİN GELDİM"



Gümüşlük'te balık yiyen Muhamed Salah, çıkış kapısında görüntülenince; "Sadece tatil için geldim, izninizle" diyerek sempatik tavırlar sergiledi.



60 BİN TL HESAP



7 kişilik arkadaş gurubuyla yemek yiyen Mohamed Salah, 60 bin TL hesap ödedi. Salah, geceye Yalıkavak'taki bir gece kulübünde devam etti.



FRIMPONG, 600 BİN ÖDEMİŞTİ



Almanya Bundesliga'dan Premier Lig'e transfer olan Jeremie Frimpong, geçtiğimiz günlerde tatil için geldiği Bodrum'da bir gecede 600 bin lira hesap ödemişti.



