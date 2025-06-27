27 Haziran
Derry City-Drogheda Utd
21:45
27 Haziran
Bohemian FC-Sligo Rovers
21:45
27 Haziran
Cork City-St. Patrick's Athletic
21:45
27 Haziran
Galway United FC-Shelbourne
21:45
27 Haziran
Shamrock -Waterford FC
22:00
27 Haziran
FC Midtjylland-Silkeborg
2-0
27 Haziran
WSG Tirol-Austria Lustenau
16:30
27 Haziran
Westerlo-K. Lierse SK
19:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
27 Haziran
EIF-PK-35
18:30
27 Haziran
TPS-JaePS
19:00
27 Haziran
Athlone Town-Bray Wanderers
21:45
27 Haziran
Dundalk-Cobh Ramblers
21:45
27 Haziran
Treaty United-Finn Harps
21:45
27 Haziran
Wexford FC-Kerry FC
21:45
28 Haziran
Criciuma-Avai FC
02:30
27 Haziran
IK Brage-Sandvikens IF
20:00
27 Haziran
Varbergs BoIS FC-Utsiktens BK
20:00
27 Haziran
Daejeon-Jeju SK
1-1

Salah'tan Bodrum'da 60 bin TL hesap!

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Bodrum'da yaptığı tatilde 60 bin TL'lik hesap ödedi.

calendar 27 Haziran 2025 16:51
Haber: Haberturk, Fotoğraf: X.com
Salah'tan Bodrum'da 60 bin TL hesap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un haftada 480 bin sterlin kazanan dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Muhamed Salah, tatil için Bodrum'u seçti.

"SADECE TATİL İÇİN GELDİM"

Gümüşlük'te balık yiyen Muhamed Salah, çıkış kapısında görüntülenince; "Sadece tatil için geldim, izninizle" diyerek sempatik tavırlar sergiledi.

60 BİN TL HESAP

7 kişilik arkadaş gurubuyla yemek yiyen Mohamed Salah, 60 bin TL hesap ödedi. Salah, geceye Yalıkavak'taki bir gece kulübünde devam etti.

FRIMPONG, 600 BİN ÖDEMİŞTİ

Almanya Bundesliga'dan Premier Lig'e transfer olan Jeremie Frimpong, geçtiğimiz günlerde tatil için geldiği Bodrum'da bir gecede 600 bin lira hesap ödemişti.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.