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Sakaryaspor'da İrfan Buz'un görevi devam edecek

Sakaryaspor'un yeni yönetimi, teknik direktör İrfan Buz ile yola devam kararı aldı.

calendar 22 Haziran 2025 00:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sakaryaspor'da İrfan Buz'un görevi devam edecek
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Trendyol 1. Lig ekiplerinde Sakaryaspor'un yeni yönetimi, teknik direktör İrfan Buz ile yola devam kararı aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz İrfan Buz ile yapılan görüşmeler sonucunda, birlikte yola devam etme kararı alınmıştır." denildi.

Yeşil-siyahlı ekip, 23 Nisan'da teknik direktörlüğe getirilen İrfan Buz ile ligin son 3 haftasında sahaya çıktığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Sakaryaspor Kulübünün 8 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulunda ise başkanlığa Muhammet Kıratlı getirilmişti.


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