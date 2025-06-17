Sakaryaspor, 60. yıl dönümünü kutladı

Sakaryaspor Kulübünün kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yürüyüş çağrısının ardından taraftarlar Çark Caddesi'nde toplandı.Kulüp başkanı Muhammet Kıratlı ve yöneticiler ile taraftarlar, buradan tezahüratlar eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.Kıratlı, burada yaptığı konuşmada,ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından meşaleler yakıldı, havai fişek gösterisi yapıldı.