Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1391 olduğunu belirtirken, toplam 8.195 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 279.749 olarak paylaşıldı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1391 olduğunu belirtirken, toplam 8.195 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 279.749 olarak paylaşıldı.