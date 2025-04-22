Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı!

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adaylığını açıkladı.

Haber; Sözcü
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Nisan 2025 12:01
Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalırken, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali oldukça azaldı.

9 Haziran'da yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan ancak yapılan görüşmelerin ardından Ali Koç lehine adaylıktan çekilen Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir adaylık açıklaması yaptı.

'ADAY OLACAĞIM'

11 yıldır Süper Lig şampiyonluğuna hasret kalan sarı-lacivertli taraftarların sosyal medya hesabından gönderdikleri yorumlara yanıt veren Saran, bir taraftarın "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim" yorumuna "Olacağım" yanıtını verdi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery