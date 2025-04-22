Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı!

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalırken, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali oldukça azaldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
9 Haziran'da yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan ancak yapılan görüşmelerin ardından Ali Koç lehine adaylıktan çekilen Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir adaylık açıklaması yaptı.
'ADAY OLACAĞIM'
11 yıldır Süper Lig şampiyonluğuna hasret kalan sarı-lacivertli taraftarların sosyal medya hesabından gönderdikleri yorumlara yanıt veren Saran, bir taraftarın "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim" yorumuna "Olacağım" yanıtını verdi.
9 Haziran'da yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan ancak yapılan görüşmelerin ardından Ali Koç lehine adaylıktan çekilen Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir adaylık açıklaması yaptı.
'ADAY OLACAĞIM'
11 yıldır Süper Lig şampiyonluğuna hasret kalan sarı-lacivertli taraftarların sosyal medya hesabından gönderdikleri yorumlara yanıt veren Saran, bir taraftarın "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim" yorumuna "Olacağım" yanıtını verdi.