Sadettin Saran: 'Ali Koç'un teklifini kabul etmedim'

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Sports Digitale'e konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.
İşte Sadettin Saran'ın açıklamaları:
"YAPAMAZSAK DA BIRAKACAĞIZ"
"Bir tüzük değişikliğine gideceğiz, Genel Kurul'a sunacağız. Şampiyon yapamazsak da bırakacağız. Bunu Fenerbahçe için yapacağız. Nasıl başarısız hocalar gönderiliyorsa, başkanlık için de bu durum geçerli olmalı. Bir kan değişimi orada da lazım."
"AZİZ YILDIRIM'DAN RANDEVU İSTEYECEĞİM"
"Aziz Bey beni bu camiaya tanıtan isim. Takım çok kötü giderken şube sorumluluğunu bana vermişti. Takım kötü giderken yaptıklarımız sonrasında 1 sene sonra şampiyon olduk. Yöneticiliğim sürecinde aramız çok iyiydi. Sonra bozuldu maalesef. O süreçten bugüne kadar onu aramadım. Artık başkan adayıyım, Aziz Bey'den randevu isteyeceğim. İsteğim şu ki Aziz Bey beni başkanlığım döneminde arasın, önerilerde bulunsun. Benim hayalim kupayı kaldırmak ve 3 başkan elele birarada durmak."
"KISIR BİR DÖNGÜDEYİZ"
"Sorunu bilmek çözümün yarısı. Adaylığımı koyduğumdan beri herkesi dinlemeye çalışıyorum. Ruhumuzu kaybettik, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Dış etkenler var, yok diyemeyiz ama bunu sadece dış etkenlere bırakmak doğru olmaz. Sürekli dış etken dış etken dersen bu hocana da sirayet eder. Benfica maçında dış etken var mıydı? Yok. Yönetim geçen sene az kalsın şampiyon oluyordu. Kısır bir döngü içerisindeyiz. Bahanelere sığınmayacağız. Her yerde çok güçlü Fenerbahçeliler var. Ankara'da da var."
"GÜÇ NEREDEYSE HEP ORADALAR"
"Çıkmış birisi 'Saran gelirse maaşları nasıl ödeyecek' diyor. Sen hayatında çıkıp bir tane maaş ödememiş adamsın. Bunlar fırıldak insanlar. 'Fenerbahçe'yi seviyorum' deyip Fenerbahçe'den nemalanan insanlar bunlar. Güç neredeyse bu adamlar hep oradalar."
"SÖZLERİMİ HEP TUTTUM"
"Sözlerimi hep tuttum. Ali Bey adaysa, aday olmayacağım dedim. Sonrasında o süreçte seçim varsa, şartsız adayım dedim. Başarısız olursak da bırakacağım diyorum. Bu sözümü de tutacağım."
MOURINHO-CONTE
"Conte önce bize randevu vermedi. Sonra kıramayacağı insanları soktum. Kahvaltı sonra akşam yemeği oldu. Daha sonra Mourinho ile görüştüm ama Mourinho'nun da gözlerinde kazanma hırsını görmedim. Conte ikna oldu. Sözleşme şartlarını görüştük daha sonra seçimden çekildim. Ali Bey'e Mourinho ile anlaşmamasını söyledim. Çok zor bir kişilik Mourinho."
"PSİKOLOJİDEN ANLAYAN BİR İNSAN DİYEMEZ"
"Bir yönetici, Benfica maçından önce 'Bu takım çok kolay bir takım, bunları yeneriz' diyor. Olacak iş değil. Bunu spordan, sporcu psikolojisinden anlayan bir insan diyemez. Dolayısıyla futbol yönetiminde bir istikrar sorunu ve görev karmaşası var. En önemlisi, bir futbol aklı yok. Mourinho da büyük hatalar yaptı ama yalnız bırakıldı."
"BAHANE ÜRETMEYECEĞİZ"
"Kontrolümüz dışındaki şeyleri konuşmanın anlamı yok. Bugün, yarın hocayı seçiyorlar. O yüzden bizim için en iyi hoca, başımızdaki hoca. Kim olursa olsun, onunla çalışacağız. Asla bahane üretmeyeceğiz."
AYKUT KOCAMAN VE VOLKAN DEMİREL
"Aykut Kocaman'ın Fenerbahçeliliğine, aklına ve duruşuna inandığım için teklif yaptım. Onun gönlünde teknik direktörlük var, o yüzden muhtemelen kabul etmeyecek. Volkan Hoca'nın ise Kadıköy ruhunu ve cehennemini tekrar gündeme getirebilecek en önemli insanlardan biri olduğunu düşünüyorum ve Volkan'la her şartta beraber olmak istiyorum. Çok başarılı olacağına inanıyorum ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağım."
"TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ"
"Bir dönemde, yani üç senede şampiyon yapamayan bir başkan olursa, bir daha aday olamayacak. Şampiyon olursa da en fazla iki dönem başkan olabilecek. Bu konuyla ilgili tüzük değişikliği yapmak istiyoruz. Başkan olursak bu isteğimizi genel kurulumuza sunacağız."
"EYLÜL AYINDA YAPMA"
"Ali Bey'e, 'Eylül ayında seçim yapma' dedim. Aziz Bey'in de bir çıkışı vardı, haklıydı. Ben ondan da önce söylemiştim."
"ALİ KOÇ'UN TEKLİFİNİ REDDETTİM"
"Ali Koç, bana futbol şubesini vermeyi teklif etti kabul etmedim, ben seninle anlaşamam dedim. Nasıl çekilirken sözümü tuttuysam şimdi de taraftara verdiğim sözü tutuyorum. 1 oy bile alacak olsam ben adayım."
