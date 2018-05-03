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Ryan Babel'den Fenerbahçe göndermesi!

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Ryan Babel'den Fenerbahçe göndermesi!
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03 Mayıs 2018 19:36
Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş'ta Ryan Babel, Twitter adresinden flaş bir paylaşımda bulundu.

Yarıda kalan derbinin ardından maçın kaldığı yerden devam edilme kararına tepki gösteren ve maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'ta yıldız futbolcu, ''Harika bir maç oynadık'' tweeti paylaştı.

Babel'in tweeti kısa sürede büyük beğeni toplarken Beşiktaş taraftarları Babel'e destek mesajları gönderdi.

TWEETİ SİLDİ

Hollandalı futbolcu, attığı bu tweeti yarım saate yakın bir süre sonra sildi.

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