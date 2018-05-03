Ryan Babel'den Fenerbahçe göndermesi!

Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş'ta Ryan Babel, Twitter adresinden flaş bir paylaşımda bulundu.
Yarıda kalan derbinin ardından maçın kaldığı yerden devam edilme kararına tepki gösteren ve maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'ta yıldız futbolcu, ''Harika bir maç oynadık'' tweeti paylaştı.
Babel'in tweeti kısa sürede büyük beğeni toplarken Beşiktaş taraftarları Babel'e destek mesajları gönderdi.
TWEETİ SİLDİ
Hollandalı futbolcu, attığı bu tweeti yarım saate yakın bir süre sonra sildi.
Yarıda kalan derbinin ardından maçın kaldığı yerden devam edilme kararına tepki gösteren ve maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'ta yıldız futbolcu, ''Harika bir maç oynadık'' tweeti paylaştı.
Babel'in tweeti kısa sürede büyük beğeni toplarken Beşiktaş taraftarları Babel'e destek mesajları gönderdi.
TWEETİ SİLDİ
Hollandalı futbolcu, attığı bu tweeti yarım saate yakın bir süre sonra sildi.
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We played a great game
— Ryan Babel (@Ryanbabel) 3 Mayıs 2018