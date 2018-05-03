Fenerbahçe'den Beşiktaş paylaşımı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, yarıda kalın maçın devamında sahaya çıkmayacağını açıklamıştı., rakibini Ülker Stadyumu'nda beklerken Beşiktaş'ın gelmemesinin ardından hakem derbiyi bir kez daha iptal etti.Derbinin ikinci kez iptal edilmesinin ardından Fenerbahçe, paylaşımda bulundu.Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ''Fenerbahçemizin rakibi olan Beşiktaş'ın maça gelmemesi nedeniyle mücadele oynanamıyor. Kararı TFF verecek.'' sözleri kullanıldı.