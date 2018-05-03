  •  
    Galatasaray'da cevabı bekleyen 9 kritik soru
  •  
    Igor Tudor'dan Terim için FLAŞ bir açıklama
  •  
    Fenerbahçe'de vedaya hazırlanan EN İYİ 11!
  •  
    Ve Gerrard İMZAYI attı, F.Bahçe'yi duyurdular
  •  
    Türkiye'ye yılın transfer sürprizi kapıda; o teklif

Fenerbahçe'den Beşiktaş paylaşımı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasının ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'den Beşiktaş paylaşımı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2018 21:01
İlgili Haberler
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, yarıda kalın maçın devamında sahaya çıkmayacağını açıklamıştı. Fenerbahçe, rakibini Ülker Stadyumu'nda beklerken Beşiktaş'ın gelmemesinin ardından hakem derbiyi bir kez daha iptal etti.

Derbinin ikinci kez iptal edilmesinin ardından Fenerbahçe, paylaşımda bulundu.

''MAÇA GELMEMESİ NEDENİYLE...''

Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ''Fenerbahçemizin rakibi olan Beşiktaş'ın maça gelmemesi nedeniyle mücadele oynanamıyor. Kararı TFF verecek.'' sözleri kullanıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için