Beşiktaş sahaya çıkmadı, Kameni antrenmanda sakatlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasının ardından Fenerbahçeli oyuncular antrenmana devam etti.Antrenman sonuna doğru çift kale yarı sahada maç yapılırken, bir sakatlık da yaşandı.Fenerbahçe kalecilerinden Kameni bir pozisyonda sakatlık yaşadı. Kameni bir süre yerde kaldıktan sonra kenara geldi. Kameni, bir süre sonra antrenmana devam etti.