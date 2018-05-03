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Beşiktaş sahaya çıkmadı, Kameni antrenmanda sakatlandı

Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle Fenerbahçeli oyuncular antrenmanı çift kale maç yaparak sürdürürken, bir pozisyonda kaleci Kameni kısa süreli sakatlık geçirdi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş sahaya çıkmadı, Kameni antrenmanda sakatlandı
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03 Mayıs 2018 21:01
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasının ardından Fenerbahçeli oyuncular antrenmana devam etti.

Antrenman sonuna doğru çift kale yarı sahada maç yapılırken, bir sakatlık da yaşandı.

Fenerbahçe kalecilerinden Kameni bir pozisyonda sakatlık yaşadı. Kameni bir süre yerde kaldıktan sonra kenara geldi. Kameni, bir süre sonra antrenmana devam etti.

İşte yaşanan o anlar...






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