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Beşiktaş'ta gözler PFDK'ya çevrildi

Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasının ardından tüm gözler PFDK'ya çevrildi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta gözler PFDK'ya çevrildi
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03 Mayıs 2018 21:40
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SPORX ÖZEL - Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe mücadelesine çıkmamasının ardından gözler futbol federasyonuna çevirilirken, siyah-beyazlılarla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi'nin değil, PFDK'nın vereceği ortaya çıktı.

Talimatlar gereği, TFF Hukuk Müşavirliği yarın sabah temsilci ve hakem raporlarını incelettikten sonra Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk edecek. Kurul, hem müsabakanın sonucu ile ilgili hem de siyah-beyazlı kulübe uygulanacak yaptırımlar konusunda disiplin kararını verecek.

Kurul, Ziraat Türkiye Kupası statüsü 8. maddesi kapsamında Beşiktaş Kulübü'nün 3-0 hükmen mağlubiyetine ve önümüzdeki yıl Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edilmesine karar verecek.

İşte Ziraat Türkiye Kupası statüsü 8. maddesi...


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