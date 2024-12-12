Ronaldo: '2034 tarihin en iyisi olacak'

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, 2034 Dünya Kupası için bir paylaşımda bulundu.



Ronaldo, 2034 Dünya Kupası'nın resmi olarak Suudi Arabistan'a verilmesinin ardından yaptığı paylaşımda, bu kupanın tarihin en iyi Dünya Kupası olacağını söyledi.



Portekizli yıldız, paylaşımında, "2034, tarihin en iyi Dünya Kupası olacak. İnanılmaz bir şey! Altyapılar, stadyumlar, taraftarlar için koşullar ve her şey... Tüm bunları gördükten sonra 2034'ün gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası olacağına daha da ikna oldum." ifadelerini kullandı.



2023 yılından bu yana Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerine devam eden 39 yaşındaki Ronaldo, çıktığı 83 maçta 74 gol attı ve 18 asist yaptı.



