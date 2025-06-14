Romanya'da Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı!

Galatasaray'ın Süper Lig'de kazandığı 25. şampiyonluk kutlamasında Romanya'daki taraftarlar buluştu.

calendar 14 Haziran 2025 18:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Romanya'da Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı!
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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de elde ettiği 25. şampiyonluk kutlamasında Romanya'daki taraftarlar bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten açıklamaya göre, Romanya Galatasaraylılar Derneğinin başkent Bükreş'te düzenlediği etkinlikte taraftarlar buluştu.

Organizasyona Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Eski Romanya Başbakanı Victor Ponta, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yönetim kurulu üyesi Bora Bahçetepe, eski futbolcular Gheorghe Popescu, dernek üyeleri ve taraftarlar katıldı.


Katılımlarından dolayı Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan'a, yönetim kurulu üyeleri ile Popescu'ya günün anısına plaket verildi.

Başkan Dursun Özbek de video mesaj aracılığıyla taraftarlara teşekkür etti.


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