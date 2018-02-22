Roma'da hayal kırıklığı; 'Yarısını değiştirirdim'

Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, Cengiz Ünder ile öne geçtikleri ve ikinci yarıda yenilen 2 golle Shakhtar'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Eusebio Di Franceso'nun açıklamaları;
"İkinci yarıdan hiç memnun değilim. Her şeyden önce bu seviyede oynayan tecrübeli oyuncularımıza rağmen çok fazla hata yaptık."
YARIŞINI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİM
"Beraberlik golünü yedikten sonra takımın yarısını değiştirmek istedim. Shakhtar'ın hücum ederken çok tehlikeli bir takım olabileceğini biliyorduk. İlk yarıda onlara tehlike yarattık ve dikay geçişler yaptık. Ancak ikinci devrede çok verimsizdik"
DZEKO'YU GÖREMEDİLER
"Dzeko'ya daha çok destek vereceğiz. Bu maçta takım arkadaşları, onun kaçışlarını göremedi. Mümkün olan en kısa sürede gol atacaktır. Gol için yaşıyor"
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İşte Eusebio Di Franceso'nun açıklamaları;
"İkinci yarıdan hiç memnun değilim. Her şeyden önce bu seviyede oynayan tecrübeli oyuncularımıza rağmen çok fazla hata yaptık."
YARIŞINI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİM
"Beraberlik golünü yedikten sonra takımın yarısını değiştirmek istedim. Shakhtar'ın hücum ederken çok tehlikeli bir takım olabileceğini biliyorduk. İlk yarıda onlara tehlike yarattık ve dikay geçişler yaptık. Ancak ikinci devrede çok verimsizdik"
DZEKO'YU GÖREMEDİLER
"Dzeko'ya daha çok destek vereceğiz. Bu maçta takım arkadaşları, onun kaçışlarını göremedi. Mümkün olan en kısa sürede gol atacaktır. Gol için yaşıyor"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın