Roma'da hayal kırıklığı; 'Yarısını değiştirirdim'

Roma'nın teknik direktörüile öne geçtikleri ve ikinci yarıda yenilen 2 golle2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."İkinci yarıdan hiç memnun değilim. Her şeyden önce bu seviyede oynayan tecrübeli oyuncularımıza rağmen çok fazla hata yaptık.""Beraberlik golünü yedikten sonra takımın yarısını değiştirmek istedim. Shakhtar'ın hücum ederken çok tehlikeli bir takım olabileceğini biliyorduk. İlk yarıda onlara tehlike yarattık ve dikay geçişler yaptık. Ancak ikinci devrede çok verimsizdik""Dzeko'ya daha çok destek vereceğiz. Bu maçta takım arkadaşları, onun kaçışlarını göremedi. Mümkün olan en kısa sürede gol atacaktır. Gol için yaşıyor"