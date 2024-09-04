Roma, Hummels'i açıkladı!

Roma, Borussia Dortmund'dan ayrılan Alman savunma oyuncusu Mats Hummels'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Roma, Hummels'i açıkladı!
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04 Eylül 2024 21:33
Roma, Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels transferini resmiyete döktü.

İtalyan ekibi, 35 yaşındaki savunma oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni takımında 15 numaralı formayı giyecek Hummels, transferinin ardından, "Bu kulübe katıldığım için mutluyum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

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