Roma'da veda havası: Yıldızlar gözden çıkartıldı!

talya Serie A'da son olarak Como'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Roma'da bu sonuç kulüp sahiplerinin sabrını taşırdı.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, kulübün sahipleri Dan Friedkin ve Ryan Friedkin'in Como yenilgisi sonrası çok öfkelendiği ve ocak ayında takımda değişiklik yapmak istediği belirtildi.



VEDA KARARLARI



İtalyan ekibinin sahiplerinin, teknik direktör Claudio Ranieri'yi sonuna kadar desteklemeye devam edecekleri ancak takıma farklı bir hava getirmek istedikleri ve bazı oyuncularla yolların ayrılacağı kaydedildi.



AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER



Roma'da takımdan ayrılmaya aday oyuncular olarak; Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Leandro Paredes, Mario Hermoso, Nicola Zalewski, Eldor Shomurodov gösterildi.



BU SEZON 3 TEKNİK DİREKTÖR



Roma, bu sezon 3 teknik direktörle çalıştı. Sezona Daniele de Rossi ile başlayan İtalyan ekibi, daha sonra Ivan Juric ile çalışmış ve son olarak Juric ile yolların ayrılmasının ardından göreve Claudio Ranieri gelmişti.



Roma, İtalya Serie A'da 16 maçta topladığı 16 puanla 12. sırada yer alıyor.



