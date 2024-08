Rizespor'dan Avrupa ve transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı İbrahim Turgut, takımın her sezon üst sıralara oynamasını istediklerini belirtti.



Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, duygularıyla oynayan ama profesyonelliğin her türlü şartını ortaya koyan bir his takımı olmak için çalıştıklarını ifade etti.



Çaykur Rizespor'un bir sevda olduğunu vurgulayan Turgut, "Bu sevdayı Avrupa hayaline ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Takıma ilaveler yapılması için çalışıyoruz. İnşallah daha güçlü, başarılı, yukarı doğru oynayan bir takım olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Turgut, Çaykur Rizespor'un başta taraftarlarıyla bir aile olduğuna işaret ederek, "Oyuncusu, hocası ve yönetimiyle güçlü bir aileyiz. Bu aileye bir forvet, bir orta saha ve ayrıca Emirhan Topçu'nun yerine de bir stoper transferi yapmayı düşünüyoruz. Çok yoğun bir çalışma var. Hocamızın isteği doğrultusunda elimizi çabuk tutarak transferleri sonuçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Rize'yi ve Çaykur Rizespor'u çok sevdiğini belirten Turgut, şunları kaydetti:



"Çaykur Rizespor bizim ortak paydamız. Bütün Rizelilerin gönlüne taht kurmuş ortak payda. Elbette bizim hedefimiz takımın en üst başarıya ulaşması. Çaykur Rizespor'u bir adım daha ileriye götürmeye ve bütün kesimlerin desteğiyle ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Gönlümüzden geçen Çaykur Rizespor her sezon üst sıralara oynasın. Bu hedeflerimiz inşallah gerçekleşir. Bu seneki hedefimize ulaşmak için çok çalışıyoruz. Hocamız bizim için büyük bir şans. Çok iyi bir birlikteliğimiz var. İnşallah İlhan hocamız ile daha iyi başarılara imza atacağımıza inanıyorum."



Turgut, şehir merkezinde taraftarların ulaşımını kolaylaştıracak bilet noktası çalışması yürüttüklerini bildirdi.





