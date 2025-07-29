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Rıdvan Yılmaz'a '3' numara şoku! Adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Rıdvan Yılmaz, 3 numaralı formasının yeni transfer Aarons'a verilmesiyle Rangers'tan ayrılma kararını netleştirdi.

calendar 29 Temmuz 2025 11:37
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Rıdvan Yılmaz'a '3' numara şoku! Adım adım Beşiktaş'a
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Rıdvan Yılmaz adım adım Beşiktaş'a yaklaşıyor.

Rangers sol beke transfer ettiği Max Aarons'a, Rıdvan'ın 3 numarasını verdi. 

Yeni sezonda 33 numaralı formayı giymesi istenen millî oyuncunun da artık Rangers'tan kesin olarak ayrılmaya karar verdiği öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 29 maça çıkan genç oyuncu, 2 asistlik katkı sağladı. 

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