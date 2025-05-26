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Rıdvan Dilmen, Muğlaspor başkanıyla buluştu

Kariyerinin ilk yıllarında Muğlaspor forması giyen Rıdvan Dilmen, İstanbul'da Muğlaspor başkanı Menaf Kıyanç ile bir araya geldi.

calendar 26 Mayıs 2025 12:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Rıdvan Dilmen, Muğlaspor başkanıyla buluştu
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2'nci Lig'e 18 yıl sonra yükselen Muğlaspor, kariyerinin ilk yıllarında kulüpte forma giydikten sonra Türk futbolunun efsaneleri arasına giren Rıdvan Dilmen'le buluştu.

Başkan Menaf Kıyanç, Rıdvan Dilmen ile İstanbul'da bir araya geldi. Rıdvan Dilmen ile kulübün geleceği ile ilgili istişarelerde bulunan Menaf Kıyanç, Muğlaspor'a gösterdiği ilgiden dolayı Dilmen'e teşekkürlerini iletti.

Muğlaspor'u üst üste elde ettiği şampiyonluklardan dolayı kutlayan Rıdvan Dilmen, ziyareti için Başkan Menaf Kıyanç'a teşekkür etti ve 2'nci Lig'de başarılar diledi.

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