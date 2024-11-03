Richards: "Salah ile imzalamak zorundalar"

Manchester City'nin eski savunma oyuncusu Micah Richards, Liverpool'un Muhammed Salah ile yeni sözleşme imzalamak zorunda olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Richards: 'Salah ile imzalamak zorundalar'
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03 Kasım 2024 16:57
Manchester City'nin eski savunma oyuncusu Micah Richards, Liverpool forması giyen Muhammed Salah ile ilgili konuştu.

Richards, Liverpool'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mısırlı yıldızla yeni sözleşme imzalamak zorunda olduğunu söyledi.

Micah Richards, "Salah ile sözleşme imzalamak zorundalar, yeni sözleşme teklifinde bulunmaları şart. Gol atmak ya da asist yapmak için her zaman iyi oynaması gerekmeyen bir oyuncudan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 364 maçta 220 gol attı ve 96 asist yaptı.

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