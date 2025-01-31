Recep Uçar: 'Haftalar sonra sonuç aldığımız bir maç oldu'

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 3-1 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, haftalardır iyi oynadıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla sonucunu aldığımız bir maç oldu." dedi.



Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetin şehir ve takım adına çok anlamlı olduğunu söyledi.



Oyuncularını mücadelelerinden ötürü kutlayan Uçar, "Bizim adımıza bu maçın mazereti yoktu. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığımız bir maçtı. Psikolojik olarak çok da rahat olmadığımızı gözlemlediniz." diye konuştu.



- "Keyfini yarın sabaha kadar yaşayacağız"



Uçar, çok geniş bir kadroya sahip olmadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Haftalardır iyi oynuyorduk, sonucunu alamıyorduk. Bugün itibarıyla sonucunu aldığımız bir maç oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün coşkulu Konyaspor taraftarı vardı. Onları mutlu etmek istiyorduk ama son haftalarda bir türlü olmuyordu. Bugün onları evlerine mutlu gönderiyoruz. Bizler de oyuncularımızla beraber bunun keyfini yarın sabaha kadar yaşayacağız. Yarından itibaren de hafta içi oynayacağımız Eyüpspor kupa maçı ve sonrasında da en az bu kadar önemli olan bir Kayserispor maçımız var. Onun hazırlıklarına başlayacağız."



