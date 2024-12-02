Real Sociedad, Real Betis karşısında hata yapmadı

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Sociedad, konuk ettiği Real Betis'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Sociedad, Real Betis karşısında hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2024 01:06
İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Sociedad, Real Betis'i konuk etti. 

Reale Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı. 

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada kendi kalesine Diego Llorentre ve 31. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Real Sociedad 21 puana ulaştı. Real Betis ise 20 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Real Sociedad, Leganes'e konuk olacak. Real Betis ise Barcelona'yı ağırlayacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery