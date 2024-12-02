İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Sociedad , Real Betis'i konuk etti.



Reale Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.



Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada kendi kalesine Diego Llorentre ve 31. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Real Sociedad 21 puana ulaştı. Real Betis ise 20 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Real Sociedad, Leganes'e konuk olacak. Real Betis ise Barcelona'yı ağırlayacak.