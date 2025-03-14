Real Sociedad'dan Arda Güler hamlesi!

Real Madrid'de beklenen çıkışı yapamayan Arda Güler'e La Liga ekibi Real Sociedad talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Sociedad'dan Arda Güler hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2025 17:33

Real Madrid'de bu sezon istediği süreleri alamayan Arda Güler, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olabilir.

Geçtiğimiz sezonun sonlarında Carlo Ancelotti'nin verdiği fırsatları iyi değerlendiren genç yetenek, bu sezon beklenen çıkışı yapamadı.

İspanyol basınının haberine göre; Real Sociedad, Real Madrid'den milli yıldız Arda Güler'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimde bulunacak.

PERFORMANSI

20 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon 29 resmi maçta toplam 1081 dakika süre aldı ve 3 gol, 5 asistlik katkı verdi. Ancak sahadaki etkisi beklentilerin gerisinde kaldı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery