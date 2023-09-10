Real Madrid'in Alphonso Davies ısrarı

Real Madrid, Ocak ayı transfer döneminde Alphonso Davies'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'in Alphonso Davies ısrarı
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10 Eylül 2023 17:50
Real Madrid, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak başarılı bir sonuç elde edemediği Alphonso Davies'te ısrarını sürdürüyor. 

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Alphonso Davies için Ocak ayında tekrardan hamlede bulunmaya hazırlanıyor. 

Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyen Davies'in Real Madrid'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü. 

Öte yandan Alphonso Davies'in de Real Madrid'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bayern Münih'te bu sezon şu ana dek 4 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki Kanadalı oyuncu Davies bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkıda bulundu.

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