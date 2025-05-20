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Real Madrid'den Alvaro Carreras'a kanca!

Real Madrid, Dean Hujsen transferinin ardından gözünü sol bek transferine çevirdi. Hedeflerinde Benfica forması giyen Alvaro Carreras bulunuyor.

calendar 20 Mayıs 2025 14:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'den Alvaro Carreras'a kanca!
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Real Madrid, Bournemouth'dan 59 milyon euroya transfer ettikleri 20 yaşındaki stoper Dean Hujsen transferinin ardından gözünü sol bek transferine çevirdi. Hedeflerinde Benfica forması giyen 22 yaşındaki sol bek Alvaro Carreras bulunuyor.

BENFICA 40-50 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

AS'ın haberine göre, Portekiz temsilcisi, Alvaro Carreas'ın bonservisi için Madrid'den 40-50 milyon arası bir bonservis bedeli talep ediyor. Anlaşmanın çok yakın olduğu aktarıldı. Ancak Benfica, oyuncunun transferi gerçekleşmesi durumunda Kulüpler Dünya Kupası'na Real Madrid forması ile gitmesini istemiyor çünkü turnuvada Benfica'da mücadele edecek. Real Madrid, bu sorunu çözmek için görüşmelerini sürdürüyor.

ALONSO TRANSFERİ ONAYLADI

İspanyol sol bek, Xabi Alonso'dan onay aldı. Alonso, bu profile sahip bir sol bek istemişti. Böylece, teknik direktör sevdiği sistemle (üç stoper ve iki kanat bekiyle) sahaya çıkabilecek. Sağda Alexander-Arnold, solda Álvaro Carreras olacak. Huijsen'in transferiyle birlikte Real Madrid savunmasında tamamen yeni bir yapı oluşmuş olacak.

MANCHESTER UNITED TRANSFERDEN PAY ALACAK

Sezon başında 22 yaşındaki sol beki Manchester United'dan 6 milyon euroya alan Benfica, oyuncunun olası satışı durumunda Manchester United'a 18 milyon euro pay vermesi gerekecek.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon 49 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 4 gol ve 5 asist kaydetti.

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