Toronto Raptors'ın, tecrübeli oyuncusu Bruce Brown Jr.'ı takas etmek için "oldukça motive olduğu" iddia edildi.



The Stein Line'dan Jake Fischer, Raptors'ın son takas günü öncesinde Brown Jr.'ı göndermek için "çok motive" olduğunu belirtti.



23 milyon dolarlık sona eren bir sözleşmesi bulunan Brown, 2023'te Denver Nuggets'ın şampiyonluk maratonunda gösterdiği performansı Toronto'da gösterememişti. 28 yaşındaki oyuncu ayrıca sağ dizindeki sakatlık nedeniyle sezonun ilk 31 maçını kaçırmıştı.



2023 yaz döneminde Indiana Pacers ile iki yıllığı 45 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış olan Brown, bu sezon dokuz maçta ortalama 18.2 dakika sahada kalarak 7.2 sayı ve 3.4 ribaund istatistikleri tutturabildi.



