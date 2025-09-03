Rangers'ta Jose Mourinho sesleri

Rangers'ın efsane isimlerinden Ally McCoist, Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun İskoç ekibinin başına geçmesini istedi.

calendar 03 Eylül 2025 14:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İskoçya ekibi Rangers'ın efsane isimlerinden Ally McCoist, Talksport'a verdiği röportajda Jose Mourinho'yu takımın başında görme istediğini belirtti.

Portekizli teknik adamın renk katacağını belirtirken, "Onu Ibrox'ta görmek isterim. İskoç futbolu için büyük bir haber olur. Hikayeler yaratıyor, fark katıyor. Böyle isimler oyuna renk katar." ifadelerini kullandı.

Portekizli çalıştırıcı daha önce Fenerbahçe - Rangers eşleşmesinde İskoç futboluna duyduğu saygıyı dile getirerek, "Celtic ve Rangers çok büyük kulüpler, büyük taraftarları var. İskoç ligi tutkuyla oynanıyor." sözlerini kullanmıştı.
