Rafael Nadal ABD Açık'a veda etti

ABD Açık'ın favorilerinden İspanyol raket Rafael Nadal 4. Tur'da elendi.
Amerikalı rakibi Frances Tiafoe karşısında ilk seti kaybeden Nadal, ikinci seti kazanmasına rağmen üçüncü sette beklenen dönüşünü yapamadı ve maçı 3-1 kaybederek turnuvaya veda etti.
2022'de Grand Slam yenilgisi bulunmayan Nadal'ı mağlup eden Tiafoe, erkeklerde Andy Roddick'ten bu yana ABD Açık'ta çeyrek final gören en genç Amerikalı olmayı başardı.
Frances Tiafoe çeyrek finalde Andrey Rublev'le karşı karşıya gelecek.
Amerikalı rakibi Frances Tiafoe karşısında ilk seti kaybeden Nadal, ikinci seti kazanmasına rağmen üçüncü sette beklenen dönüşünü yapamadı ve maçı 3-1 kaybederek turnuvaya veda etti.
2022'de Grand Slam yenilgisi bulunmayan Nadal'ı mağlup eden Tiafoe, erkeklerde Andy Roddick'ten bu yana ABD Açık'ta çeyrek final gören en genç Amerikalı olmayı başardı.
Frances Tiafoe çeyrek finalde Andrey Rublev'le karşı karşıya gelecek.
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