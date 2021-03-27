Radamel Falcao'yu hırs bastı!

Cimbom'da 4-4-2 sisteminin beklenilen verimi getirmemesi üzerine Fatih Terim yeniden 4-3-3'e dönmeyi planlıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Radamel Falcao'yu hırs bastı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2021 12:28
Galatasaray'da 4-4-2 sisteminin beklenilen verimi getirmemesi üzerine Fatih Terim yeniden 4-3-3'e dönmeyi planlıyor.

Herkes bu sistemde en uçta Radamel Falcao'nun değil Mustafa Muhammed'in oynaması gerektiği yönünde fikir bildiriyor. Kolombiyalı yıldız için bu ekstra motivasyon kaynağı olmuş durumda. 34 yaşındaki oyuncu antrenmanların en çalışkan ismi.

İDMANA DEVAM

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor mücadelesi hazırlıklarını sürdürüyor. Milli oyuncularından yoksun şekilde idman yapan Aslan, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi. İmparator öğrencilerine bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini belirterek, "Artık puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Sahada sadece 3 puan için savaşan bir takım görmek istiyorum" dedi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.